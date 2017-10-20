Akkuyu Nükleer sınırlı çalışma izni aldı

20 Ekim 2017

Rus kamu şirketi Rosatom'un Türkiye'de kurulu şirketi Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, "Akkuyu Nükleer AŞ, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan (TAEK) inşaat lisansının ilk aşaması olan sınırlı çalışma iznini aldı" denildi.

Akkuyu ile ilgili hükümetlerarası anlaşma, Rusya ile Türkiye arasında 2010 yılında imzalanmıştı. Santralin ilk olarak 2020 yılında devreye alınması planlanıyordu ancak hem teknik sorunlar hem de iki ülke arasında yaşanan problemler nedeniyle takvim planlandığı gibi işletilemedi.

Söz konusu santralin ilk ünitesinin, inşaat başlanmasının ardından yedi yıl sonra devreye girmesi öngörülüyor.

Bu izin kapsamında, nükleer adanın güvenliği için önem arz eden bina ve yapılar hariç, nükleer santralin geriye kalan bütün kısımlarında yapı ve montaj çalışmalarının yapılması öngörülüyor.

Bu iznin alınmasıyla inşaat çalışmalarına başlanma aşamasına geçildiği vurgulanan açıklamada, "Nükleer güç santralinin tüm bina ve yapıların inşaatına en kısa zamanda başlamak isteriz. Bu süreç kapsamında tüm ulusal ve uluslararası güvenlik standartlarına uyum sağlanması en önemli görevlerimizin arasındadır" denildi.

İnşaat lisansı önümüzdeki yıl alınacak

Açıklamada, inşaat lisansının ise 2018 yılının ilk yarısında alınmasının planlandığı belirtildi.

Santral, her biri 1,200 megawatt (MW) kurulu güce sahip dört üniteden oluşacak ve yılda yaklaşık 35 milyar kilowatt/saat elektrik üretimi ile Türkiye'nin mevcut elektrik tüketiminin yüzde 16'sını karşılayacak.

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık veren Türkiye, enerji kaynaklarını çeşitlendirme çalışmaları kapsamında nükleer santralleri de devreye almak istiyor.

Bu kapsamda Türkiye, Japonya ile de Sinop'a nükleer santral yapmak için de anlaşma imzalamıştı.

Kaynak: Reuters