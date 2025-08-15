AKOM İstanbulluları uyardı! Fırtına geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı İstanbulluları uyardı.

AKOM tarafından yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde çarşamba gününden beri etkili olan fırtınanın bugün şiddetini artıracağı belirtildi.

Fırtınanın yarın akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ayrıca, megakentte sıcaklıkların önümüzdeki hafta gece saatlerinde 20 derece civarlarına düşeceğini de kaydedildi.

Vatandaşlara 'tedbirli olun' çağrısı

AKOM tarafından yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulunuldu:

"İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde çarşamba gününden beri etkili olan poyraz fırtınasının bugün etkisini arttırarak kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın gece saatlerinden itibaren kuvvetini azaltması, cumartesi akşam saatlerinden itibaren ise bölge genelinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. İstanbul’da önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıklarının gün içerisinde 28-31°C aralığında seyredeceği, gece saatlerinde ise 20°C’ler civarına gerileyerek serin günler yaşanacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın hazırlıklı ve tedbirli olması önem arz etmektedir."