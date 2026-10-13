AKOM saat verdi: İstanbul’da fırtına ve kuvvetli sağanak geliyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için kuvvetli fırtına ve sağanak yağış uyarısında bulundu.

AKOM’un son değerlendirmelerine göre, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin büyük bölümünün Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile Orta Akdeniz’den gelen yağışlı sistemlerin etkisi altına girmesi bekleniyor.

Kentte bugün aralıklarla görülecek yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Fırtına çarşamba sabahı kuvvetlenecek

Çarşamba günü saat 09.00’dan itibaren İstanbul genelinde kuvvetli fırtınayla birlikte aralıklı sağanak bekleniyor. Rüzgarın hızının saatte 50 ila 80 kilometreye kadar çıkacağı öngörülüyor.

Fırtına ve kuvvetli yağışların perşembe günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

13 ilçede yağış 70 kilograma ulaşabilir

AKOM’un tahminlerine göre Avrupa Yakası’nın kuzey ve orta kesimlerindeki Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Başakşehir, Esenyurt ve Büyükçekmece ile Anadolu Yakası’nın doğusundaki Maltepe, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile’de metrekareye 40 ila 70 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

İstanbul’un diğer ilçelerinde ise yağış miktarının metrekarede 20 ila 40 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor.