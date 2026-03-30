AKOM’dan İstanbullulara uyarı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın

İstanbul’da günlerdir etkili olan sağanak yağış, kentin su kaynaklarını güçlendirirken ulaşım ve altyapıda da aksamalara neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) yaptığı değerlendirmede, cuma gecesinden bu yana kent genelinde metrekareye 54 ila 93 kilogram arasında yağış düştüğünü açıkladı.

Aslan, uzun süredir beklenen yağışların baraj havzalarına olumlu yansıdığını belirterek, “Barajlarımız hızla su topluyor. Kurak geçen dönemde zorlanan havzalarımız, bu yağışlarla birlikte yeniden toparlanıyor” ifadelerini kullandı.

6 bin 903 personel sahada

Yağışın kent yaşamında bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdiğini vurgulayan Aslan, özellikle çevre yollarında kaza riskinin arttığını ve yer yer trafik kazalarının meydana geldiğini söyledi.

İBB ekiplerinin kent genelindeki ihbarlara anında müdahale ettiğini belirten Aslan, 6 bin 903 personel ile 2 bin 505 araç ve iş makinesinin sahada aktif görev yaptığını kaydetti. Göllenme, su baskını, ağaç devrilmesi ve altyapı kaynaklı sorunlara karşı ekiplerin teyakkuz halinde çalıştığı bildirildi.

AKOM’dan vatandaşlara kritik çağrı

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, olumsuz hava koşullarının etkisinin sürdüğüne işaret ederek, vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, riskli bölgelerde dikkatli olmaları ve resmi uyarıları yakından takip etmeleri çağrısında bulundu.