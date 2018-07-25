Akşener: Aday olmama konusunda kararım kesin

25 Temmuz 2018

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabı üzerinden kurultay sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir" diyen Akşener, "Partimizin yoluna yeni bir yönetim ile devam etmesinin, hem partimizin kurumsallaşma sürecini tamamlayabilmesi, hem de önümüzdeki yerel seçimlerde geleceğinden emin olduğum başarılı sonuçlar için önemli bir ilk adım olduğu kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

Akşener, "Kuruluşumuzun daha ilk gününden itibaren karşılaştığımız tüm engellemelere rağmen partimiz Türk siyasetinde önemli bir yer edindi. Bayrağı devralacak arkadaşlarımın partimizi çok daha ileriye taşıyacaklarına güvenim tamdır" şeklinde konuştu.

"Yeni yönetimi belirlemeye odaklanın"

"Tüm arkadaşlarımı partimizin önündeki kurultay sürecine ve partimizin geleceğine yön verecek yeni yönetimini belirlemeye odaklanmaya davet ediyorum" paylaşımını yapan Akşener, şimdiden aday olacak tüm arkadaşlarına başarılar dilediğini bildirdi.