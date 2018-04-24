Akşener: Gül için çekilmem, çatı aday olmam

24 Nisan 2018

İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçim süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Akşener, FOX TV'de Çalar Saat programını sunan Gazeteci İsmail Küçükkaya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le telefonda yaptığı görüşmeyi aktardı.

Buna göre, Meral Akşener, partisinin 20 milletvekili sayısına ulaşmasına rağmen imza toplamaya başladığını ve 100 bin imzayla Cumhurbaşkanlığına aday olacağını söyledi.

Küçükkaya, Akşener'in "Bana Gül için çekil derlerse çekilmem. Kendim de çatı aday olmam. Herkes kendi adayı ile çıksın. İttifak, Saadet ve DP ile milletvekilliği için olacak” dediğini aktardı.