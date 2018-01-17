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Akşener "silahlı kamplar"la ilgili savcılığa bilgi verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğu" iddiasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bilgi verdi.

Akşener silahlı kamplarla ilgili savcılığa bilgi verdi
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"Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğu" iddiasına ilişkin bilgisine başvurulmak üzere Ankara Adliyesine davet edilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, avukatı ile birlikte geldi.

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcıvekili Ramazan Dinç ile görüşen Akşener, yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından adliyeden ayrıldı.

Kaynak: AA

meral akşener

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