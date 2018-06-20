Akşener: Türkiye Dayanışma Fonu'nu kuracağız

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "5 yılda ülkemizi ithalat yapan ülke durumundan çıkaracağız ve ülkemiz beşinci yılın sonunda tarım ürünleri ihracı yapacak ülke haline gelecek." dedi.

Meral Akşener, partisinin Iğdır İl Başkanlığınca Belediye Meydanı'nda düzenlenen mitingine katılarak vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda 50 milyar dolarlık sanayi yatırımı yapacağını belirten Akşener, "Bir devlet gencine iş bulmak zorundadır. Bu gençlere iş, istihdam yaratmak o devletin görevidir. Allah nasip ederse seçildiğim takdirde tek bir gencimiz işsiz kalmasın diye her yıl 50 milyar dolarlık sanayi yatırımı yapacağım. Bir devlet iş vermek zorundaysa iş verinceye kadar gencinin hayatını sürdürecek parayı vermek zorundadır. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteyi ister okusun ister okumasın, üniversiteyi bitirdikten sonra iş buluncaya kadar her gencimize 500 TL vatandaşlık maaşı bağlayacağım." diye konuştu.

Akşener, emeklilerin üzerinden muayene ve ilaç katkı payının da kaldırılacağını belirterek, "Iğdır'da ciddi manada kredi kartı borçlusu var. O borçların şehit ve gazi ailelerine, işsizlere, emeklilere, öğrenciye ait olanlarını siliyoruz. Türkiye Dayanışma Fonu'nu kuracağız ve arkadaşlarımızın, aziz milletimizin rahat etmesini sağlayacağız." ifadelerine yer verdi.

"Seçilir seçilmez Suriye ile ilişkileri düzelteceğiz" diyen Akşener, şöyle devam etti:

"İnsanlar vatanlarında özgür ve mutludur. Suriyeli kardeşlerimizi elbette vatanlarına sağ salim göndereceğiz. 150 milyar TL para harcanmış, onu da cebinize koyun gençler. Devletin bazı kurumları var, ne harcadıkları, maaş ödedikleri, hangi hizmeti yaptıkları belli değil, bütün bu kurumları elden geçireceğiz."

Geleceğin savaşının su ve gıda sebebiyle olacağını ifade eden Akşener, "5 yılda ülkemizi ithalat yapan ülke durumundan çıkaracağız ve ülkemiz beşinci yılın sonunda tarım ürünleri ihracı yapacak ülke haline gelecek. Hayvancılığı, çiftçiyi ayağa kaldıracağız, ayağa kaldırmak zorundayız. Her ilimizi mercek altına alıp bu 50 milyar dolarlık yatırımı iller üzerinde paylaştıracağız ve Türkiye'yi inşallah kalkındıracağız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda ilk mitingini Iğdır'da yapacağını anlatan Akşener, "Benim iki şapkam var, birisi İYİ Parti Genel Başkanı şapkası, milletvekili adaylarımıza oy istemek için buradayım. Diğer taraftan da Cumhurbaşkanı adayıyım, aynı zamanda kendime de oy istiyorum." dedi.

Akşener, konuşmasının ardından partisinin milletvekili adayları Gündüz Güneş ve İbrahim Akkuş'u sahneye davet ederek katılımcıları selamladı.