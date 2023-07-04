Akşener, yeni GİK üyeleriyle bir araya geldi

Akşener başkanlığında, İYİ Parti Genel Merkezi'nde bulunan ek binadaki toplantıda, 18 üyeden oluşan yeni Başkanlık Divanı belirlenecek.

Bu kapsamda geçen yıl Akşener'e bağlanan Teşkilat ve Gençlik Politikaları başkanlıklarının yeniden ayrı başkanlıklar olarak yapılandırılması bekleniyor.

Bu arada parti tüzüğüne göre, Akşener'in GİK dışından 3 kişiyi Başkanlık Divanına atama yetkisi bulunuyor.