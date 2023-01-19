Akşener'den başörtüsü için mutabakat çağrısı

Dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında konuya değinen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu kapanmış yaranın üzerinde vicdansızca tepinerek kadınların en helal haklarını yeniden tartışmaya açmayalım. Milletimizin tamamını kapsayacak, Gazi Meclisimizin bir bütün olarak arkasında dimdik duracağı Türkiye'ye yakışır bir düzenleme yapalım" dedi.

"Anayasaysa anayasa, mutabakatsa mutabakat"

Akşener konuşmasında, Ak Parti'nin 20 yıllık iktidarını son demlerini yaşadığını ifade etti. AK Parti'yi dün iktidara taşıyan, üniversite kapılarından içeri sokulmayan genç kızların gözyaşlarının; 20 yılın sonunda AK Parti'nin siyaset pazarında oy devşirilecek bir gollük pastan başka şey olmadığını savunan Akşener, "Maalesef bu arkadaşların nazarında siyaset bir pasta, başörtüsü de o pastadan koparılacak irice bir dilimden başka bir şey değil" diye konuştu.

Akşener, "Akıllarınca gol atma motivasyonuyla her zamanki gibi yarım yamalak yapılmış, eksik bir işle çıkmışlar, mutabakat arıyorlar. Hay hay, buyurun, hodri meydan... Madem bu konu yeniden siyasetin gündeminde, yeniden masada o zaman anayasaysa anayasa, mutabakatsa mutabakat, biz varız” diye konuştu.