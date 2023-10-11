Akşener'den Erdoğan ittifak çağrısına yanıt: Siz de tek başınıza seçime girin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'na yeni partilerin katılıp katılmayacağına dair soruya "Katılmak isteyen herkese kapımız açık. İYİ Parti de olabilir. Zaten diğerleri Cumhur İttifakı'nda belli" diyerek yanıt vermişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunurken, Erdoğan'a yanıt verdi.

Akşener, paylaşımında, "İttifak siyasetinin derinleştirdiği kutuplaşma, ülkemize zarar veriyor sayın Recep Tayyip Erdoğan. Gelin, siz de aynı bizim gibi 81 ilde kendi adaylarınızla seçime girin. Türk siyaseti normalleşsin, kazanan milletimiz olsun." ifadelerini kullandı.