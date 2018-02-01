Akşener'den ÖSO için 'dost unsurlar' tanımı

01 Şubat 2018

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ÖSO'yu tanımlarken yaptığı Kuvayi Milliye çıkışını değerlendirdi.

"Kuvayi Milliye, yani bu tür tanımlamalara, tariflere gerek yok, ihtiyaç yok" diyen Akşener, "ÖSO ile ilgili olarak Türkiye'yi yönetenlerin yapacağı tanım 'dost unsurlar' olmalıdır. Dolayısıyla birlikte bir yol yürünüyor, bu yolun nasıl yüründüğü, onların içinde kim var kim yok resmi bilgilerimiz yok bizim. Ama ordumuz bir müdahale için yolda. Mehmetçiğimiz büyük bir kahramanlık gösteriyor. Dolayısıyla bu harekâtın kalkıp da işte İstiklal Savaşındaki milli mücadele ruhu, Kuvayi Milliye ile yan yana getirilmesini bire bir durum dururken tekrar bir kavga çıkarma hali olarak görüyorum. Evet ÖSO bizim açımızdan şimdilik tanımı ile 'dost unsurlardır'. Burada bırakmak lazım" şeklinde yorumda bulundu.

AK Parti-MHP ittifakını değerlendirdi

Akşener ayrıca, AK Parti ve MHP arasında kurulan ittifakın kendi açıları tarafından bir sakıncası olmadığını bildirerek, "Ama buradaki tanıma şiddetle itiraz ediyorum. O da şu. 'Milli ve yerli' geri kalanın tamamı gayri milli. Biraz utanmasalar hain haline getirilecek. Bunu şiddetle reddediyorum. Böyle bir tanımı doğru bulmuyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA