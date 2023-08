Akşener'den yerel seçimde ortaklık için 'prensip' şartı

Takip Et

İYİ Parti, gelecek yılki yerel seçimlere kendi kadrosuyla gireceğini açıklarken, işbirliklerine de kapıyı kapatmamıştı.

Partinin sözcüsü Kürşad Zorlu ise Ankara ve İstanbul için “Kendi adaylarımızı seçimlere dahil edeceğiz. Bu sürecin planlaması ve uygulaması üzerinde çalışıyoruz” demişti.

'Prensipte anlaşamazsak aday çıkarırız'

Gazeteci Fatih Altaylı’ya konuşan Akşener, yerel seçimdeki ittifaklar için prensiplerini vurguladı.

İYİ Parti lideri, Zorlu'nun sözleri için "Bu, onun temkinli üslubudur. Tedbiren böyle bir şey söylemeyi uygun görmüştür" dedi.

Akşener şöyle devam etti: “Yerel seçimde ittifak zaten yok. Aday isimleri üzerinde anlaşmalar, uzlaşmalar olabilir. Şu an için de ortada üzerinde konuşulacak, uzlaşılacak isimler olmadığı için Kürşad Bey de bizim kendi adayımızı çıkaracağımızı söylemiştir. Prensip olarak uzlaşamadığımız her yerde adayımızı çıkarırız. Ortak adaylara kapalı değiliz ama bu her halükarda destekleriz anlamına da gelmez.”