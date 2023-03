Akşener'in açıklamaları dünya basınında geniş yankı buldu

İYİ Parti'nin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp İstanbul ve Ankara'nın CHP'li belediye başkanlarına çağrı yaparak, altılı masadan kalkması, dünya basınında geniş yankı buldu.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in basın toplantısı yabancı haber ajansları tarafından son dakika gelişmesi olarak verildi.

Reuters Türkiye şefi: Muhalefette şok ve kargaşa

Akşener'in açıklamalarını cümle cümle flaş haber olarak geçen İngiliz haber ajansı Reuters, "İYİ Parti muhalefet ittifakından çekilme sinyali verdi" başlıklı haberinde, Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrı yapmasına dikkat çekildi.

Reuters'ın Türkiye Büro Şefi Jonathan Spicer da Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Türkiye'nin Erdoğan karşıtı muhalefeti -seçimlere iki aydan kısa süre kala- Akşener'in ittifaktan ayrılması ve İstanbul ile Ankara belediye başkanlarına cumhurbaşkanı adayı olma çağrısı yapmasının ardından şok ve kargaşa içinde."

Turkey's anti-Erdogan opposition in shock and disarray - two months before election - after major party leader Aksener leaves the alliance and calls on Istanbul, Ankara mayors to run for president pic.twitter.com/vJmZ5KU4JK — Jonathan Spicer (@jonathanspicer) March 3, 2023

WSJ Türkiye muhabiri: Koalisyon çatlıyor

Wall Street Journal gazetesinin İstanbul muhabiri Jared Malsin, Twitter hesabından şu yorumu yaptı:

"Türkiye'nin muhalefet koalisyonu çatlıyor. Bu durum Erdoğan'a potansiyel olarak, Mayıs'ta düzenlenmesi beklenen seçimlerde devasa bir avantaj veriyor olabilir."

Turkey’s opposition coalition is fracturing, potentially handing Erdogan a huge advantage going into the election expected in May https://t.co/QxQEzTpGwt — Jared Malsin (@jmalsin) March 3, 2023

Economist'in Türkiye muhabiri: Varolan çatlaklar ayrışmaya dönüştü

The Economist dergisinin Türkiye muhabiri Piotr Zalewski, "Türkiye muhalefetindeki çatlaklar bir süredir görülüyordu. Şimdi bunlar açık bir ayrışmaya dönüştü. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini söyledi ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aday olmaya çağırdı" dedi.

The cracks in Turkey’s opposition had been showing for a while. Now they’re an open split.



IYI Party chair Meral Aksener says won’t endorse Kemal Kilicdaroglu as opposition’s presidential candidate, calls on Ankara mayor Mansur Yavas and Istanbul mayor Ekrem Imamoglu to run. https://t.co/Ro8BSBubE9 — Piotr Zalewski (@p_zalewski) March 3, 2023

"Erdoğan'ı koltuğundan etme şansını kaybediyorlar"

Bloomberg'in Orta Doğu muhabirlerinden Zainab Fattah ise "Türkiye'de muhalefet, mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meydan okuyacak ortak adayda anlaşamamaları nedeniyle krizde. Bu durum, ülkenin en uzun süredir görevde olan liderini koltuğundan etmek açısından nadir bir şansı yokuşa sürüyor" yorumunu yaptı.