AKTOB açıkladı: Antalya'da oteller depremden etkilenenler için hazırlandı

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu yaptığı açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya Valiliği koordinasyonuyla oluşturulan deprem afeti destek koordinasyon merkezinde gerçekleştirilen 'Deprem Kriz Toplantısında', afetten etkilenen yaklaşık 15 bin vatandaşımıza, oda konaklaması tahsis edeceğimizi bildirdik. Yüzyılın afeti olarak nitelendirilen ve kısa zaman diliminde 2 büyük depremin gerçekleştiği bölgelerdeki ağır iklim ve coğrafi koşullar, bölgedeki depremzedelerin acil olarak güvenli alanlarda barındırılmasını gerekli kılmaktadır" dedi.

Ücretsiz oteller sitesi oluşturuldu

Deprem felaketi nedeniyle, depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik internet üzerinden de 'https://www.otelz.com/tr/gecmisolsunturkiyem' isimli internet sitesi oluşturuldu. Özellikle deprem bölgesindeki iller ve yakın çevresindeki oteller olmak üzere Türkiye genelinde çok sayıda otel, depremzedelere ücretsiz konaklama hizmeti vermek için internet sitesine üye oldu. Site üzerinde ücretsiz hizmet verecek oteller isimleriyle yer alıyor. İnternet sitesine kısa sürede 200’ün üzerinde otel ücretsiz barınma imkanı sunmak için üyelik oluşturdu ve ayrılan oda sayısı da binii aştı. İnternet sitesinde kampanyaya katılan tüm oteller illere göre sıralanıyor.