'Akvaryum adam' su altından rekorla çıktı

24 Nisan 2018

Dünyada "Suyun Altında En Uzun Süre Yaşayan İnsan" unvanına sahip olan ve Norveçli Nils-Roar Selnes'e ait "En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama" rekorunu kıran Cem Karabay, su altında 30 saat 20 dakika kaldıktan sonra denizden çıktı.

Yıldızkoyu'nda bulunan Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Sualtı Deniz Parkı'nda özel hazırlanan alanda başladığı denemesinde Selnes'e ait 15 saat 10 dakikalık "En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama" rekorunu kıran, ayrıca hedefi olan 23 saat 4 dakikayı da tamamlayıp rekor hedefini 30 saat 20 dakikaya çıkaran Karabay, rekor denemesini başarıyla sonuçlandırdı.

"Guinness Dünya Rekorları" hakemi Şeyda Subaşı Gemici'nin hazır bulunduğu rekor denemesinin ardından su altından çıkan Karabay, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünya rekorunu kırma sözünü yerine getirdiğini söyledi.

Su altında geçirdiği 30 saati anlatan Karabay, "İlk saatlerde acemiliği, yani ilk on saati çıraklık olarak düşündüm. Hep öğrendim aşağıda. İkinci on saatte kalfalığı yaşadım. Çünkü öğrendiklerimin üzerinde kendimi geliştirdim. Son on saatte de görüldüğü gibi aşağıda oldukça ustaydık. Bir on saat daha suda kalabilir gibiydim." diye konuştu.

"Hiç üşüme belirtisi göstermeden..."

Karabay, su altında geçirdiği vakitle Norveçli rakibinin süresini ikiye katlayarak kendisini geçtiğini dile getirdi.

Türkiye'ye yakışır bir rekor kırdığını dile getiren Karabay, şunları belirtti:

"Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Eşim, rekor denememin başından beri beni hep destekledi. Bu rekor, benim hayatta kırmaktan korktuğum tek rekordu. Çok zorlanacağımızı, stresli, sıkıntılı anlar yaşayacağımızı hep düşündüm. Denize girmeden önce 'Ayetel Kürsi'yi okudum. Tabii bize dua edenlerin de çok desteği oldu. Allah'a şükür aşağıda hiçbir sorun yaşamadan, sürekli spor yaparak, hiç üşüme belirtisi göstermeden, hipoterminin ikinci safhasına hiç geçmeden rekorumuzu tamamladık. Suya girmeden önce 'Bir Türk, dünyaya bedeldir' demiştik. İnanıyorum ki sevenlerimizin de destekleriyle bunu gösterdik. Rekor denememe başlamadan önce Norveçli rakibimle de görüştük. O da bana şans diledi. Sevgili rakibime de çok teşekkür ediyorum. İyi ki rekorunu 15 saat yapmış. Yoksa ben bu rekoru kırmak için çok daha fazla uğraşmak zorunda kalacaktım."

Daha sonra hakem Gemici, Karabay'a "Guinness World Records (GWR) Dünya Rekoru Sertifikası"nı takdim etti.

Cem Karabay'ın, Troya'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20'nci yıl dönümünde, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde gerçekleştirdiği rekor denemesi başarıyla sonuçlanmıştı.

Gökçeada Kaymakamlığı ve GESTAŞ'ın desteklediği "Akvaryum Adam" lakaplı Karabay, dün Yıldızkoyu'ndaki Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Sualtı Deniz Parkı'nda özel hazırlanan alanda başladığı denemesinde, Nils-Roar Selnes'e ait 15 saat 10 dakikalık "En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama" rekorunu saat 03.11 itibarıyla kırmıştı.

Kaynak: AA