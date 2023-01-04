Alanya'da orman yangını: 10 dönüm alan zarar gördü
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan yangında 10 dönüm ormanlık alan zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 3 arazöz ve yaklaşık 60 orman işletme personeliyle müdahale edilen yangın söndürüldü.
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Mahmutlar Mahallesi Küvez mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 3 arazöz ve yaklaşık 60 orman işletme personeliyle müdahale edilen yangın söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında yaklaşık 10 dönüm ormanlık alan tahrip oldu.
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