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Alarko CEO'su: Metro için finansman bulacağız

Alarko Holding CEO'su Yavrucu, "Kaynarca-Pendik-Tuzla projesi yapılacak, finansman modelleri üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Alarko CEO'su: Metro için finansman bulacağız
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Alarko Holding CEO'su iptal edilen Kaynarca-Pendik-Tuzla metro ihalesinin yapılacağını, belediye ile birlikte finansman modeli için çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

BloombergHT yayınında konuşan Ayhan Yavrucu, "İstanbul'daki metrolara talibiz, gücümüzün el verdiği kadarını yap-işlet-devret modeliyle yapmak istiyoruz. Bunu da zaten ilk önce biz gündeme getirmiştik fakat daha sonra belediye biz yapacağız dedi.

Kaynarca-Pendik-Tuzla projesi de yapılacak, finansman modelleri üzerinde çalışıyoruz, İstanbul'un çok ciddi metroya ihtiyaç var, finansmanını da bulacağız" diye konuştu.

ihale metro Alarko Holding

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