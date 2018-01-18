Alarko CEO'su: Metro için finansman bulacağız

18 Ocak 2018

Alarko Holding CEO'su iptal edilen Kaynarca-Pendik-Tuzla metro ihalesinin yapılacağını, belediye ile birlikte finansman modeli için çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

BloombergHT yayınında konuşan Ayhan Yavrucu, "İstanbul'daki metrolara talibiz, gücümüzün el verdiği kadarını yap-işlet-devret modeliyle yapmak istiyoruz. Bunu da zaten ilk önce biz gündeme getirmiştik fakat daha sonra belediye biz yapacağız dedi.

Kaynarca-Pendik-Tuzla projesi de yapılacak, finansman modelleri üzerinde çalışıyoruz, İstanbul'un çok ciddi metroya ihtiyaç var, finansmanını da bulacağız" diye konuştu.