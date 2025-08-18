Alaska'daki Trump-Putin Zirvesi'nde büyük skandal! Gizli belge otelde unutuldu

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçtiğimiz Cuma günü Alaska’da gerçekleştirdiği zirve, ortaya çıkan gizli belge krizi ile gölgelendi. Zirveye dair detayların yer aldığı gizli belgeler, kamuya açık bir otel yazıcısında bulundu.

ABD merkezli NPR’nin aktardığına göre, Hotel Captain Cook isimli dört yıldızlı otelde üç misafir, Cuma sabahı saat 9 sularında yazıcıda bırakılmış U.S. State Department damgalı belgeleri fark etti.

Zirvenin yapıldığı Joint Base Elmendorf-Richardson askeri üssüne yalnızca 20 dakika mesafedeki otelde bulunan belgeler, sekiz sayfadan oluşuyordu.

Belgelerin içeriği

İlk sayfada zirvenin saat saat programı ve görüşmelerin yapılacağı odaların isimleri yer alıyordu. Trump’ın Putin’e vereceği “American Bald Eagle Desk Statue” (Amerikan Kartalı masa heykeli) hediyesi de belgelerde kayıtlıydı.

2–5. sayfalarda üç ABD personeli ile Trump ve Putin’in heyetlerindeki toplam 13 kişinin isimleri ve telefon numaraları bulunuyordu. Rus yetkililerin isimlerinin yanına İngilizce telaffuz notları (“Mr. President POO-tihn”) eklenmişti.

6–7. sayfalarda zirvede planlanan ancak iptal edilen öğle yemeğine ilişkin oturma düzeni ve menü yer aldı. Menüde yeşil salata, filet mignon, halibut olympia ve crème brûlée bulunuyordu.

Oturma planına göre Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Hazine Bakanı Scott Bessent ve diğer üst düzey isimlerle çevrelenecekti. Putin ise Sergey Lavrov ve dış politika danışmanı Yuri Uşakov ile masada olacaktı.

Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray Yardımcı Basın Sözcüsü Anna Kelly, belgelerin yalnızca “çok sayfalı bir öğle yemeği menüsü” olduğunu öne sürerek güvenlik açığını reddetti. Ancak uzmanlar farklı görüşte. UCLA hukuk profesörü Jon Michaels, belgelerin ifşa olmasını “profesyonel bir yetersizlik” olarak nitelendirerek, “Bunu yazıcıda bırakmazsınız, bu kadar basit” dedi.