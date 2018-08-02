Albayrak: ABD yanlışta ısrar etse bile etkisi sınırlı olur

02 Ağustos 2018

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD'nin yaptırım kararının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Sürecin, güçlü tarihi geçmişe ve müttefikliğe sahip iki ülke ilişkilerine uygun şekilde, diplomasi ve yapıcı çabalarla sonuçlanması önceliğimizdir. dedi. Albayrak, "Bu yanlışta ısrar edilmesi durumunda ortaya çıkacak tablonun Türkiye'ye ve Türk ekonomisine etkisi sınırlı olacaktır" diye konuştu.

"Piyasalardaki spekülatif girişimler boşa çıkacak"

Gelişmeler sonrası ekonomiye yönelik atakların kısa dönemli olduğunu söyleyen Albayrak, "Bu süreç içerisinde, spekülatif hamlelerle piyasalarda olumsuz hava oluşması için yapılan girişimlerin tamamı da boşa çıkacaktır" dedi.

OVP mesaisi başladı

Öte yandan, mevcut makroekonomik veriler ışığında, bütçe disiplini, enflasyon ile mücadele, sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyümenin sağlanması hedefleri için kapsamlı çalışmalarımızı başlatmıştık. Bu kapsamda paydaşlarımızla yaptığımız istişare toplantılarında elde ettiğimiz verileri de dikkate alarak, Orta Vadeli Programımız için ilk toplantımızı hafta başında gerçekleştirdik.

"Farklı dış kaynak finansmanı için görüşmeler pozitif ilerliyor"

Program hazırlığı devam ederken, ekonomik dengelenme için gerekli görülen bir dizi adımı ve bütçe disiplini kapsamında bazı tasarruf tedbirlerini de hayata geçirmiş bulunuyoruz. Diğer yandan, kısa ve orta vadeli, farklı dış kaynak finansmanı için görüşmelerimiz pozitif şekilde ilerlemektedir. Ekonomik dengelemenin akabinde, ekonomimizin sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme üzerine oturacağından ve Türkiye'nin güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın."