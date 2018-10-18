Albayrak: Kaynak bulmakta sorunumuz yok

18 Ekim 2018

Çin'in kuşak ve yol girişiminin iş dünyası ayağı olan "BRICA Zirvesi" TÜSİAD ev sahipliğinde İstanbul'da düzenleniyor.

Zirvenin açılışında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye olarak "Kuşak ve Yol" girişiminin en başından beri güçlü bir şekilde destekledik." dedi.

Küresel ekonomiye ilişkin iyimser beklentilerin ticaret savaşları nedeniyle yerini yavaş yavaş karamsarlığa bıraktığını dile getiren Albayrak, Türkiye ekonomisinde ve finansal piyasalarında yaşanan dalgalanma sürecinin durduğunu söyledi.

Salı günü gerçekleşen ve yatırımcıların yoğun bir ilgi gösterdiği tahvil ihracına atıfta bulunarak Türkiye'nin kaynak bulma konusunda sorun yaşamadığına dikkat çeken Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- Türkiye olarak ticarette korumacılığa hep karşı çıktı, bu tezimizi savunmaya devam edeceğiz.

- Önümüzdeki dönemde Türkiye olarak temelleri daha da güçlendireceğiz, sağlamlaştıracağız.

- Türkiye'nin uluslararası risk priminde önemli bir düşüş gördük.

- Türkiye'nin kaynak sağlamakta sorunu yok.

- Bu algıyı oluşturmaya çalışanlara, salı günü gerçekleştirdiğimiz tahvil ihracıyla gereken dersi verdik.

- Küresel piyasalarda finansal sıkılaşmanın yaşandığı bu dönemde tahvile gelen 3 katı talep doğru politikaların başarısıdır.

- Aldığımız tedbirler yatırımcılar tarafından gayet olumlu karşılanmıştır.

- Bankacılık sektörünün güçlü sermaye yapısını muhafaza edeceğiz.

- Bankacılık sektörünü risklere karşı daha da dirençli hale getireceğiz.

- Yeni ekonomi programımızı ülkemizin güçlü yönleri üzerine inşa ettik.

- Piyasalar aldığımız tüm tedbirlere olumlu reaksiyon verdi, risk primi önemli iyileşme gösterdi.

- Türkiye ekonomisinde ve finansal piyasalarında yaşanan dalgalanma süreci durdu, sağlam adımlarla yoluna devam etmeye başladı.

- Türkiye bu dönemde brezilya ile birlikte son dönemde dünyada en iyi performansı gösteren ülke oldu.

- Oluşturmak istenen karamsar tabloya, panik havasına izin vermedik.

- Biz adım adım, rasyonel politikalarda, güçlü ve güven veren söylem ve duruşumuzla bu süreci geride bıraktık.

- Doğru yoldayız, durmayacağız, kesinlikle gevşemeyeceğiz.

- Politikalarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz.

- Zayıflıklarımızı güçlendirmeye yönelik adımları atmaya devam edeceğiz.

- Türkiye yeni bir ekonomik başarı hikayesi yazmaya başlamıştır.

- Birileri Türkiye için karamsar fotoğraf, hatta felaket senaryoları üretse de adım adım rasyonel politikalarla süreci güçlü ve iyi bir şekilde yöneterek geride bıraktık.

Devam ediyor...