Albayrak: Kimsenin toprağında gözümüz yok

22 Ocak 2018

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanımız ne dedi "Bir gece ansızın geliriz" dedi. İşte "İnlerinize kadar gireceğiz" dedi. Bir gece ansızın geldik, inlerine kadar da girdik. Kahraman ordumuz Afrin'de cesaret ve kararlılıkla hedeflerimize doğru yürüyor. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Demokrasi adı altında başkalarının vatanlarını işgal etme niyetimiz de yok.

Eskiden cenkler savaşlar daha mertçeydi. Şimdi, yanımıza bakıyoruz, arkamıza bakıyoruz. Hainleri görüyoruz. Allah bu millete de mert ve yiğit düşman nasip etsin. Bu dönemki mücadele tarihtekilerden çok daha zor. Biz sabrettik.

Türkiye'nin güvenliğine yönelen iç ve dış tehditlerin bertaraf edilmesi için, bundan sonra büyük kararlılıkla hareketlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Müttefiklerimizden bu konuda destek beklemek en doğal hakkımız. Biz muhattaplarımızdan dürüstlük bekliyoruz.

Kimse çıkıp Türkiye'ye bu konuda akıl vermesin. Birileri hala kulak asmıyorsa, Cumhurbaşkanımız ne dedi "Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız" dedi. Bu ülkenin terörden canı acıyorsa gereğini yapacaktır. Bir zamanların Türkiyesi söylenenleri yapar, azıcık başını kaldırdığında hizaya sokan Türkiye artık yok. Bu böyle biline!

'Zeytin Dalı Harekatı' üçüncü gününde