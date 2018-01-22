22 Ocak 2018

"Zeytin Dalı Harekatı" üçüncü gününde devam ediyor.

Operasyonun ikinci gününde "kara harekatı" başlarken, aynı anda savaş uçakları da bölgede hedefleri vurmaya devam etti. TSK yaptığı açıklamada cumartesi günü 17.00’de başlayan harekatta Afrin’deki 7 bölgede belirlenen 113 PYD/PKK hedefinden 108’inin vurulduğunu duyurdu.

Kara harekatının başlamasının açıklamadan kısa süre sonra saat 11.05'te, kara birlikleri tank ve zırhlı araçlar, sınırdan hareket etti. Afrin'e geçişlerin büyük bölümü, Kilis'e bağlı Gülbaba köyünden oldu. Askeri kaynaklar, TSK tanklarının ÖSO güçlerine destek verdiğini belirtti. Örgüt üyelerinin köy ve kasabalara çekildiği, kırsalda çok direnişle karşılaşılmadığı kaydediliyor. Türk savaş uçakları da hedefleri vurmaya devam etti.

Erdoğan: Kısa Sürede tamamlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin, “İnşallah çok kısa sürede tamamlayacağız” dedi. AK Parti Bursa Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi’nde konuşan Erdoğan şunları söyledi: “Terör örgütü PYD/PKK/YPG kaçacak, Mehmetçiğim, bizler hep birlikte kovalayacağız. Şimdi kara harekatı devam ediyor. Durmak yok, yola devam. Zira şimdi de bazı haberler aldım. KCK ve HDP sokağa çağırıyor. Şu anda Diyarbakır’da kongre yapıyorlar, kimseyi bulamamışlar ama bak şunu söylüyorum, şu anda adım adım takip ediliyorsunuz. Zira istediğiniz gibi at oynatamayacaksınız bu ülkede. Nasıl dağdakileri ininden çıkardıysak, sizlere de asla o meydanları bırakmayız.”

Binali Yıldırım: Yaklaşık 8-10 bin civarında terörist olduğunu hesap ediyoruz

Afrin’e kara operasyonun başladığı saatlerde medya temsilcileriyle bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım şu açıklamalarda bulundu:

"Afrin'de yaklaşık 8-10 bin civarında terörist olduğunu hesap ediyoruz. Nüfus olarak da doğrusu 450 bin ile 750 bin arasında gidip geliyor. Tabii sağlıklı bilgi vermek mümkün değil, göçler oluyor, en az yarım milyon bir nüfustan bahsedebiliriz. Baştan beri Amerikalıların sözü doğrultusunda Fırat'ın doğusunda Münbiç'teki varlıklarını onların hem kendilerinin hem PKK'nın varlığını oradan çıkaracaklarının sözü var. Bu sözün tahakkuk etmesini biz hala bekliyoruz. Şimdi önümüzde Afrin Harekatı var, yoğunlaşmamız buraya. Ama herhangi bir ülkeden tehdit gelecek olursa, nereden gelirse gelsin buna cevap verecek hazırlığımız mevcut..."

Orgeneral Akar incelemede bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları Hatay'a gitti. Komuta kademesi, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan birliklerde denetleme ve inceleme yaptı.

Köyler temizleniyor

Afrin’e ilerleyen birlikler, PKK ve YPG kontrolündeki 69 köye girdi, 9’unu tamamen temizledi. ÖSO unsurları Afrin'de ilerledikleri bir bölgede bazı köylülerle bir araya gelerek güvenliklerinin sağlanacağı konusunda güvence verdi.

Muhalifler köylülere harekatın amacının bölgeyi terör örgütü işgalinden kurtarmak olduğunu anlattı. ÖSO tarafından paylaşılan bir videoda, komutanın köylülere, "Siz bizim dostumuz, bizim ailemizsiniz. Buraya, size uygulanan zulme son vermek için geldik. (PYD/PKK) Onlar bizim ortak düşmanımız" dediği görüldü.

TSK ve ÖSO unsurları ilerledikleri ilk noktalarda ciddi bir direnişle karşılaşmadı. Muhalifler, Raco'nun köylerinde bazı terör örgütü mensuplarını sağ ele geçirdi.

TSK uçakları da gün boyu terör örgütü mevzilerini vurdu. Cinderis beldesine bağlı Celeme, Himdiye, Haclar, Freriye ve Tel sellür köylerinde örgüte ait hedeflerin bombalandığı görüldü.

PYD/PKK'nın Tel Rıfat ilçesine bağlı Malikkiye'deki terör yuvaları da Türk jetlerinin ve topçusunun hedefi oldu.

Terör örgütü ise sivilleri doğrudan hedef almaya devam ederek Afrin'den Azez ilçesinin Kelcibrin beldesine saldırdı. Saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.

Öte yandan Afrin'in doğu hattındaki Azez ilçesinde ÖSO güçlerinin yoğun hazırlıklar içinde olduğu görüldü.

Zeytin Dalı Harekatı'nın kara unsurlarının Afrin'e yeni saldırılarla farklı yönlerden de girerek gelişmesi bekleniyor.

Reyhanlı ve Kilis'e roket mermileri atıldı Hatay'ın Reyhanlı ilçesine Suriye tarafından art arda roketler atıldı. Kilis'te de Ahmet Rasim Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binaya Afrin tarafından atılan roket isabet etti. 1 sivil öldü, 46 sivil yaralandı.

ABD: Kapsamlı ve sınırlı olmalı

Zeytin Dalı' harekatına ilişkin akşam saatlerinde gelen ABD açıklamasında "Kapsamı ve süresi sınırlı olmalı. Sivil kayıplardan kaçınılmalı" denildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise ABD'nin eylemlerinin Türkiye'yi kızdırdığını söyledi.

Bozdağ: Münbiç'te de gereken yapılır

Yabancı gazetecilerle bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Türkiye'nin bölgeyi bölgedeki insanlara bırakacağına işaret ederek, ABD yönetiminin teröristlerin Fırat'ın batısına geçmeyecekleri ve buraya girmeyeceklerine dair verdiği sözlerin gereğini yapmaması halinde Münbiç'te de gerekenin yapılacağını söyledi.

Bahçeli: Afrin yıkılsın ya da teröristler yakılsın

Muazzam bir tehdit dalgasına muhatap olan Türkiye'nin, Afrin'de teröre karşı kendini savunduğunu ifade eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Afrin yıkılsın ya da teröristler yakılsın. Afrin'den Kandil'e güvenlik kuşağı oluşturulmalı. Hükümet yalnız değildir, MHP yanındadır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yapılan telefon görüşmesi nde duyarlılığından dolayı Bahçeli'ye teşekkür ettiği bildirildi.

Tezcan: Harekata desteğimiz tamdır

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Zeytin Dalı Harekat'a tam destek verdiklerini açıkladı. Tezcan, "Şanlı ordumuz önemli bir harekata girişmiştir. Desteğimiz tamdır. Bu harekatın millet olarak arkasında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi açıklıyoruz" dedi.

Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.