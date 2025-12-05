ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından ALES sonuçları hangi tarihte açıklanıyor?

Yılın son ALES oturumu geride kaldı. Lisansüstü eğitim planlayan binlerce aday, pazar günü yapılan sınavın ardından değerlendirmelerini tamamladı. Soru-cevaplar incelendi ancak kesin sonuçların ne zaman duyurulacağı merak konusu. Bu nedenle “ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak” sorusu sıklıkla geliyor.

ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM’nin sınav takvimine göre 2025-ALES/3 sonuçlarının 12 Aralık tarihinde erişime açılması planlanıyor.

Adaylar, sonuç bilgilerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle birlikte ÖSYM’nin sonuc sayfası üzerinden ulaşabilecek.