ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından ALES sonuçları hangi tarihte açıklanıyor?
2025-ALES/3 oturumu, akademik kariyer hedefleyen adaylar için büyük bir öneme sahip... Sınava girenler, puanlarının sisteme ne zaman yansıtılacağını öğrenmek için ÖSYM takvimini takip ediyor. Bu nedenle “ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak” sorusu sık sık araştırılıyor.
Yılın son ALES oturumu geride kaldı. Lisansüstü eğitim planlayan binlerce aday, pazar günü yapılan sınavın ardından değerlendirmelerini tamamladı. Soru-cevaplar incelendi ancak kesin sonuçların ne zaman duyurulacağı merak konusu. Bu nedenle “ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak” sorusu sıklıkla geliyor.
ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM’nin sınav takvimine göre 2025-ALES/3 sonuçlarının 12 Aralık tarihinde erişime açılması planlanıyor.
Adaylar, sonuç bilgilerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle birlikte ÖSYM’nin sonuc sayfası üzerinden ulaşabilecek.