Ali Babacan partisinin tarım politikalarını anlattı
Seçim çalışmaları için Iğdır’da bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, buradaki halk buluşmasında çiftçilik ve hayvancılığın Iğdır’ın ekonomisinin omurgası olduğuna dikkat çekerek, partisinin tarım politikalarını anlattı.
Seçim çalışmaları için Iğdır’da bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, buradaki halk buluşmasında çiftçilik ve hayvancılığın Iğdır’ın ekonomisinin omurgası olduğuna dikkat çekerek, partisinin tarım politikalarını anlattı.
Babacan, çiftçiye verdikleri sözleri altı maddede şöyle özetledi:
-Gübrenin maliyetinin yarısını devlet olarak biz ödeyeceğiz.
- Çiftçimizin kullandığı elektriğin fiyatını daha uygun bir tarife haline getireceğiz.
- Çiftçimizin kullandığı mazotun üzerindeki vergilerin yükünü çiftçimizden alacağız.
- Çiftçimizin ne kadar borcu varsa faizini sileceğiz. Köpüğünü alacağız. İki yıl geri ödemesiz uzun vadeye yayacağız.
-Çiftçimizin işini döndürebilmesi için yeni finansman imkânı sağlayacağız.
-Türkiye’deki bütün sulama projelerini ama bütün sulama projelerini iktidarımızın ilk 5 yılında tamamlayacağız. Böylece toprakla suyu buluşturacağız.