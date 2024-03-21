Ali Yerlikaya 5 ildeki operasyonu paylaştı: 3 suç örgütü çökertildi
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Muğla ve İzmir merkezli 5 ilde jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-16” operasyonlarında; 3 ayrı suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 5 ilde düzenlenen 'MAHZEN-16' operasyonlarında 3 suç örgütü çökertildiğini duyurdu.
Yerlikaya paylaşımında özetle şunları kaydetti:
İstanbul, Muğla ve İzmir merkezli 5 ilde jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-16” operasyonlarında; İstanbul’da Mahsun Özer’in (Ehli Keyif), Muğla’da Çetin Çağlayan’ın (Çetebeli), İzmir’de Harun Pehlivan’ın (Kardeşler) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 63 şüpheli yakalandı.