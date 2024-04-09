Ali Yerlikaya bayram tatilinin 3 günlük acı tablosunu açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9 günlük bayram tatili boyunca hız denetimlerinin radar ile geceleri de süreceğini; 24 saat esasına göre kontrollerin devam edeceğini belirtti.

Yerlikaya, "Bayram tatilinin 3'üncü günü 8 Nisan 2024 Pazartesi günü; 615 trafik kazası meydana geldi. 360 bin 495 araç denetlendi. 20 bin 142 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 830 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 3 gününde toplam (cumartesi, pazar ve pazartesi) bin 838 trafik kazası meydana geldi. 19 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 2 bin 192 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Sürücüleri uyaran Yerlikaya, "Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması. Onlara sarılması. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım; hayatla yarışılmaz" ifadelerini kullandı.