Ali Yerlikaya duyurdu: 8 ilde IŞİD'e operasyon... 24 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-15" operasyonlarında, 24 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarını, milletin duası ve güvenlik güçlerinin üstün gayretiyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.
Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince, Aksaray, Bolu, Gaziantep, İstanbul, Yalova, Kilis, Sakarya ve Samsun'da düzenlenen operasyonlar sonucu, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 24 zanlının yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik ederek, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadesini kullandı.
Paylaşımda, operasyonlara ilişkin video görüntülerine de yer verildi.