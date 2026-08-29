Alihan Kuriş soruşturmasında eski bakanın ifadesine başvurulacak
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Soruşturma kapsamında, Şahin adına tahsisli olduğu belirlenen aracın, tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanıldığı tespit edilmişti.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Şahin'in soruşturma kapsamında ifadesine başvurulacağı öğrenildi.
Aracın kaçış girişiminde kullanıldığı belirlenmişti
Soruşturma dosyasında, İdris Naim Şahin adına tahsis edildiği tespit edilen aracın, tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına çıkarılmasına yönelik girişimde kullanıldığı belirlenmişti.
Kaynak: HABER MERKEZİ