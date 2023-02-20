Alinur Aktaş: Bursa’nın geleceği kentsel dönüşümdür

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye genelinde büyük bir yardım seferberliğinin başlatıldığını kaydeden Aktaş, bu seferberliğe Bursa'nın büyük destek verdiğini hatırlattı. Bölgede bugüne kadar bine yakın personel ve 300'ü aşkın araç ve ekipmanla hizmet verdiklerini dile getiren Aktaş, toplanan yardımların dağıtımı, seyyar tuvalet, çadır kent ve konteyner kent kurulumuyla görevlendirildikleri Hatay'daki çalışmalarının da kesintisiz bir şekilde devam ettiğini söyledi. Bursa'nın da deprem kuşağında olduğunu anımsatan Aktaş, deprem riskine karşı gerçekleştirdikleri ve planladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“Kentsel dönüşüm yüksek hedefimiz” Bursa'nın geleceğinin kentsel dönüşümde olduğunu belirten Aktaş, bu dönüşümün ya kontrollü ve planlı biçimde gerçekleşeceğini ya da deprem sebebiyle canların kaybı, milli servetin hebasıyla sonuçlanacağını dile getirdi. Bursa'nın bir geleceğinin olabilmesi için atılacak her adımın kentsel dönüşüme çıkacağını belirten Aktaş, “Bu işi belediyelerin görev olarak yürüttüğü rutin bir faaliyet olarak görmüyoruz. Her gün ekranlarda görmekte olduğumuz manzaranın da açıkça gösterdiği gibi bu iş, vatandaşlarımızın canını kurtarmakla eşdeğerdir. Biz bu anlayışla kentsel dönüşümü yüksek bir hedef olarak görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

650 bin yapının bina envanteri oluşturuluyor

Türkiye’de zemin tehlike haritalarını çıkartan ilk üç ilden birisinin Bursa olduğuna dikkati çeken Aktaş, bugüne kadar birçok veriyi toplayarak, analizlerini yaptıklarını aktardı. Halen yürütmekte oldukları çevre düzeni planı çalışmasının veri toplama sürecinde bütün ilin zemin durumunu, TÜBİTAK ile birlikte 3 yıl süren çalışmanın sonunda ortaya koyduklarını söyleyen Aktaş, 2020 yılından beri devam eden süreçte Bursa’da yaklaşık 650 bin yapının bina envanterini oluşturduklarını ifade etti.

Çalışmanın yüzde 80'ini de tamamladıklarını belirten Aktaş, şöyle devam etti: “Yapıları kat yüksekliği, yapım yılı gibi kriterlere göre sınıflandırıyoruz. Merkez Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu, Kestel ilçeleri için bu çalışma tamamlandı. Diğer ilçelerimiz için de bu analizi kısa sürede tamamlamış olacağız. Bir diğer adımımız bu yapıların risk durumlarının da ortaya konmasıdır.”

Bin 968 bina yıkılacak Halen farklı ilçelerde 10 bölgede kentsel dönüşüm uygulamasının yürütüldüğünü veya planlama sürecine dâhil edildiğini dile getiren Aktaş, beş yıllık süreçte kentsel dönüşüm ve riskli yapı çalışmaları kapsamında 352 binada 2 bin 180 bağımsız bölümü yıktıklarını, bu yıl ise bin 270 bağımsız bölümün inşaatını tamamlayıp Yiğitler, Sıcaksu ve Beşyol'da hak sahiplerine teslim edeceklerini duyurdu. 2023 yılında Bursa genelinde devam eden ve hedeflenen toplam 870 bin metrekare proje alanında bin 968 binada 7 bin 592 bağımsız bölüm yıkılarak, 9 bin 980 adet konutun inşaatına başlanacağını belirten Aktaş, “Yaptığımız çalışmalar sadece afet öncesine yönelik değil, afet sonrası için de hazırlanıyoruz ama öncelikle deprem öncesine ivedi olarak çalışmak zorundayız. Bu konuda hepimize sorumluluk düşüyor. Hepimiz taşın altına elimizi koymak durumundayız. Canımız bir kez dahayanmadan tedbir almak mecburiyetindeyiz” ifadelerini kullandı.