Alman basını duyurdu: Türkiye’nin 40 Eurofighter talebine Almanya’dan yeşil ışık

Almanya, Türkiye’nin hava kuvvetlerini modernize etmek amacıyla talep ettiği 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağının tedariki için yeşil ışık yaktı. Alman Federal Güvenlik Konseyi, Türkiye’nin yaptığı ön talebi onayladı.

Alman basınından Der Spiegel’de yer alan habere göre, tedarik süreci Almanya üzerinden gerçekleştirilecek, uçakların üretimi ise İngiltere’de yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, “Görüşmelerde ilerleme kaydettik. Hem Almanya hem İngiltere konuyu olumlu değerlendiriyor” ifadelerini kullanmıştı.

Taahhüt verildi

Der Spiegel'e göre, Türkiye, uçakları NATO dayanışması çerçevesinde kullanacağını ve başka bir NATO ülkesine karşı yöneltmeyeceğini taahhüt etti. Bu güvencenin ardından Almanya, konuyu Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile de değerlendirerek izin sürecine onay verdi.

Anlaşmanın detaylarına ilişkin resmi açıklamalar henüz yapılmazken, Alman Konseyi’nin onay kararı, tedarik sürecinin önünü açan önemli bir aşama olarak görülüyor.

Uçakların ne zaman teslim edileceği ve anlaşmanın mali boyutuyla ilgili bilgilerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Eurofighter Typhoon’un özellikleri

Avrupa’nın ortak üretimi olan gelişmiş çok amaçlı savaş jetleri arasında yer alan Eurofighter Typhoon, 4.5 nesil çok rollü savaş uçağı olarak tasarlanmış olup, hava üstünlüğü, taarruz ve keşif görevlerinde etkin olarak kullanılabiliyor.

Yüksek manevra kabiliyeti, gelişmiş radar sistemleri ve çift motorlu yapısıyla modern savaş ortamlarında önemli bir avantaj sağlıyor.

Eurofighter savaş uçaklarının teknik özellikleri ise şöyle:

* Uzunluk: 15.96 metre

* Kanat Açıklığı: 10.95 metre

* Boş Ağırlık: 11.000 kg

* Maksimum Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg

* Motor: 2 × Eurojet EJ200 turbofan (her biri 60 kN itki gücü)

* Maksimum Hız: 2.495 km/saat (Mach 2.0)

* Menzil: 2.900 km

* Servis İrtifası: 19.812 metre

* Silah Taşıma Kapasitesi: 9 ton (hava-hava ve hava-yer mühimmatları)