Alman uzmandan İstanbul için iki senaryo: Büyük deprem ihtimali masada

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası olası büyük İstanbul depremine dair tartışmalar yeniden gündeme geldi. Türk bilim insanlarının değerlendirmeleri sürerken, Almanya’dan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

"İki olasılık var"

Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) bünyesinde çalışmalarını sürdüren sismolog Prof. Dr. Marco Bohnhoff, DW Türkçe’ye verdiği röportajda iki olasılıktan söz etti. Bohnhoff’a göre ilk senaryoda, yaşanan 6.2 büyüklüğündeki sarsıntı 'ana deprem' olabilir ve bundan sonra yaşanacak artçıların şiddeti zamanla azalabilir.

"Depremin büyüklüğü 7.4’e kadar ulaşabilir"

Ancak ikinci olasılık daha endişe verici: Bohnhoff, bu depremin henüz beklenen büyük Marmara depreminin gerçekleşmediği ve yaşanan sarsıntının bu büyük depremin bir habercisi olabileceği ihtimalini dile getirdi. Uzmana göre bu durumda, beklenen ana depremin büyüklüğü 7.4’e kadar ulaşabilir.

Bohnhoff, bu depremin Marmara fay hattındaki stresi İstanbul yönüne doğru taşıdığını açıklarken bu durumun İstanbul’a daha yakın bir bölgede yeni bir deprem ihtimalini artırdığını ifade etti. Ancak bu riskin zamanlamasıyla ilgili net bir yorum yapmanın şu aşamada mümkün olmadığını da vurguladı.

"Neyin gerçekleşeceğini kestirmek mümkün değil"

Artçı sarsıntıların günler hatta haftalar boyunca sürebileceğini belirten Bohnhoff, bu depremlerin büyüklüğünün genellikle 5’i geçmeyeceğini söyledi. Alman profesör, iki senaryodan hangisinin gerçekleşeceğini kestirmenin mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.

Alman uzman, daha önce yaptığı açıklamalarda da 6 Şubat depremlerinden sonra platolardaki stres dağılımına dikkat çekerek yeni depremler konusunda uyarıda bulunmuştu.