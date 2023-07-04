Alman Yatırım Bankası'ndan TSKB ve TKYB'ye 20 milyon avro hibe nitelikli kredi
Alman Yatırım Bankası (KfW), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Türkiye Kalkınma Bankası'na (TKYB) toplamda 20 milyon avroluk hibe nitelikli kredi sağlama kararı aldı.
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında milletlerarası andlaşmalar yayımlandı.
Anlaşmaya göre 10'ar milyon avroluk her iki kredi de Türkiye'de yenilenebilir enerji, enerji, verimliliği, enerji depolama çözümleri ve e-mobiliteyi teşvik eden projelerin finansmanında kullanılacak.
Hibe krediler, ayrı finansman anlaşması kapsamında projeyi uygulayan kuruluşa aktarılacak.
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