Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'dan AB açıklaması: Türkiye güvenilir ortak olacaktır

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Ankara’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye-Almanya ilişkilerine ve bölgesel gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdi. Wadephul, Türkiye’nin Avrupa Birliği ve NATO açısından merkezi bir konuma sahip olduğunu vurgulayarak işbirliğinin derinleştirilmesi gerektiğini söyledi.

"Türkiye, AB'ye girmek istiyorsa..."

Türkiye'nin birçok alanda kritik bir aktör olduğunu belirten Wadephul, “Türkiye birçok alanda merkezi bir ülke. Bu nedenle, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki işbirliğini güçlendirmek bizim çıkarımıza olduğu açıktır. Türkiye, AB’ye girmek istiyorsa Almanya güvenilir ve dost bir ortağı olacaktır” ifadelerini kullandı.

"Bizim için güvenilir bir NATO ortağı"

Ankara-Berlin ilişkilerinin özellikle güvenlik alanında güçlendiğine dikkat çeken Wadephul, “Türkiye bizim için her zaman çok güvenilir ve istikrarlı bir NATO ortağı olmuştur. Federal hükümet olarak başından beri ikili ilişkilerimizi yeni bir düzeye taşımayı ve özellikle güvenlik boyutunu güçlendirmeyi hedefledik” dedi.

Ukrayna-Rusya savaşı

ABD’nin Ukrayna planına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Alman bakan, yürütülen müzakereleri memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Şu anda müzakereler yürütülüyor. Önce ABD ile Ukrayna arasında ikili olarak, ardından önümüzdeki hafta Rusya ile de yürütülecek. Bunu da memnuniyetle karşılıyoruz ve bu bağlamda Türkiye önemli bir arabulucu rolü üstleniyor” ifadelerini kullandı.

Wadephul, iki ülke halkları arasındaki güçlü bağlara da dikkat çekerek, “Türkiye ve Almanya arasında özel bağlar var. Başka hiçbir ülke ile toplumsal açıdan bu kadar yakın ilişkilerimiz bulunmamaktadır” dedi.