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Almanya seçim kampanyalarına izin vermeyecek

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Almanya’da başka bir ülkenin seçim kampanyası yürütmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Almanya seçim kampanyalarına izin vermeyecek
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Kanada'nın Toronto kentinde G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkesinde başka bir ülkenin seçim kampanyası yürütmesine izin verilmeyeceğini söyledi.

Gazetecilerin Türkiye’de 24 Haziran’da gerçekleşecek seçimlerin kampanyaları hakkındaki sorularına cevap veren Maas, “Bizim bu konudaki tavrımız net. Yabancı bir ülkede yapılacak seçimlerden üç ay önceki dönemde, Almanya'da seçim kampanyası yürütülmeyecek. Bu hangi ülkeden geldiklerinden bağımsız olarak herkes için geçerli" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Son dakika erken seçim almanya

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