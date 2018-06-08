Almanya: Türkiye'nin 'göçmen hamlesi' bizi etkilemez
Almanya Dışişleri'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin Yunanistan ile göçmen anlaşmasını askıya almış olmasının kendilerini etkilemeyeceğini düşündüklerini bildirdi.
Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Türkiye'nin Yunanistan ile göçmen anlaşmasını askıya almış olmasının Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki anlaşmayı etkileyeceğini düşünmediklerini söyledi.
Sözcü, "Bildiğimiz kadarıyla dünkü olaylar AB ile olan anlaşmayı etkilemez.... Çözülmemiş meseleleri açıklığa kavuşturmak için Yunanistan ile Türkiye arasında diyalogun sağlanmasını umuyoruz" dedi.
Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün, darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan sekiz askerin serbest bırakılmasının ardından bu ülke ile ikili geri kabul anlaşmasını durdurduklarını açıklamıştı.
Kaynak: Reuters