Almanya'da ameliyat edilemedi, Adana'da 24 saatte ayağa kalktı

Almanya'da yaşayan 85 yaşındaki Havva Orun, düşme sonucu belini çatlatarak yürüyemez hale geldi. Yaşından dolayı gittiği hastanelerde ameliyat edilmeyen Orun, çareyi memleketi Adana'da aradı. Burada yapılan başarılı operasyonun ardından kısa sürede sağlığına kavuşan yaşlı kadın, ameliyattan yalnızca bir gün sonra ayağa kalktığını söyledi.

Almanya'da tedavi göremeyen Orun, araştırmaları sonucunda Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'e başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından microcerrahi yöntemle gerçekleştirilen operasyonla hasta, işlemden 6 saat sonra yürümeye başladı; 3 gün içinde ise günlük işlerini yapabilecek duruma geldi.

Prof. Dr. Şen, hastanın ilk geldiğinde neredeyse yatalak olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bir nevi yatalak durumdaydı, kalkması ve oturması bir oluyordu. Kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyor, aynı zamanda çok şiddetli bel ağrıları çekiyordu. Farklı merkezlere başvuruyor ancak 85 yaşında olduğu için ameliyatın riskli olduğu ve masada kalabileceği söylenmiş. Bir başka merkeze daha gidiyor, orada da halk arasında 'vida' olarak bilinen bir ameliyat tekniği öneriliyor. Elbette 85 yaşında olduğu için diğer hastalara kıyasla daha yüksek bir risk vardı. Ancak kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve anestezi uzmanı hastayı değerlendirdikten sonra risk oranını belirleyip hastaya durumu anlattım."

Şen, ileri yaştaki hastalara yönelik çekincelere de dikkat çekerek, "Yaşı 85 diye cerrahi müdahale yapmazsak acı içinde kıvranarak yatalak hale geliyorlar. Onların da sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürme hakkı var. Tüm bunları olduğu gibi hastamızla paylaştım. Microcerrahi ile çok küçük bir açıklıktan işlemi yaptığım için, halk arasında 'vida' denilen uygulamayı yapmaya gerek kalmadı. Ameliyattan 6 saat sonra hastamızı yürüttük. Ertesi gün taburcu ettik. Evine döndükten 3 gün sonra kendi ihtiyaçlarını karşılar hale geldi" dedi.

"Ameliyattan sonra 24 saat içinde ayağa kalktım"

Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Havva Orun ise ameliyat sürecini şu sözlerle anlattı:

"Almanya'da doktorlara gittim ama ameliyat gibi bir şey söylemediler. Türkiye'ye geldim ve araştırdım. Kız kardeşim de burada ameliyat olmuştu. Onun tavsiyesiyle geldim. Önce Allah'a, sonra doktorumuza güvenin. ‘Gözünü kapat, ameliyata gir' derim. Ameliyattan sonra 24 saat içinde ayağa kalktım, bundan doktorumuzun bile henüz haberi yoktu. Bütün hastalara sesleniyorum: Korkmasınlar, gözleri kapalı gelip ameliyata girsinler."