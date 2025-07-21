Altan Öymen'e TBMM'de veda: Bahçeli ve Hikmet Çetin el ele yürüdü

19 Temmuz Cumartesi günü çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden CHP eski Genel Başkanı ve gazeteci Altan Öymen için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) cenaze töreni düzenlendi.

Çok sayıda siyasi isim törene katıldı

Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ve Hikmet Çetin ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yanı sıra çok sayıda siyasi isim katıldı.

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu tokalaştı

Cenaze töreninde Öymen'in kızı Aslı Öymen taziyeleri kabul etti. Tören sırasında MHP lideri Devlet Bahçeli ile CHP'nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin'in el ele yürüdüğü anlar dikkat çekti. Ayrıca CHP lideri Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu da törende tokalaştı.

Cenazesi yarın toprağa verilecek

TBMM'deki resmi törenin ardından Öymen için CHP Genel Merkezi'nde de bir anma programı düzenlenecek. Cenaze namazı ise yarın, Teşvikiye Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak. Öymen'in cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Altan Öymen kimdir?

Türk basınının duayen isimlerinden Altan Öymen, 1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra gazeteciliğe adım attı. Ulus, Akşam, Milliyet, Cumhuriyet ve Radikal gibi birçok önemli gazetede hem muhabir hem de köşe yazarı olarak görev yaptı. 1972 yılında kurduğu ANKA Haber Ajansı, onu yalnızca bir gazeteci değil, aynı zamanda haberin yönünü belirleyen bir figür haline getirdi.

Kökleri Çerkez olan ve Trabzon ile bağı bulunan Öymen’in yaşamının büyük kısmı Ankara’da geçti. 1960’lı yıllarda Almanya'nın Bonn kentinde Türkiye’nin Basın Ataşesi olarak da görev aldı. Diplomasi ve medya arasındaki bu geçiş, onun çok yönlü karakterini pekiştiren dönüm noktalarından biri oldu.

Siyasi kariyerine 1961’de Kurucu Meclis üyeliğiyle başladı. 1977’de CHP’den Ankara Milletvekili seçildi ve aynı yıl kısa bir süre Turizm ve Tanıtma Bakanlığı yaptı. 1995’te bu kez İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e döndü. 1999 yılında ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı seçilerek, partinin en kritik dönemlerinden birinde liderlik görevini üstlendi. Bu görevini 2000 yılına kadar sürdürdü.