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Altı kişinin öldüğü katliam gibi kazaya 2 tutuklama

Kahramanmaraş'ta kamyonun cenaze namazı kılanların arasına dalarak altı kişiyi öldürmesine ilişkin soruşturmada 2 kişi tutuklandı.

Haber Merkezi
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Andırın ilçesinde 45 yaşındaki C.A. kullandığı kamyonun yoldan çıkması sonucu yaşanan kazada cenaze defin işlemi yapılan alanda 6 kişi ölmüş, 25 kişi de yaralanmıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü, soruşturma kapsamında sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Kammyonun ait olduğu firmadan 4 yetkili de cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

Zanlılardan İ.A. tutuklandı, diğer şirket yetkilileri M.S. ile K.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, M.A.A. ise ifadesine müteakip serbest bırakıldı.