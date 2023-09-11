Altı kişinin öldüğü katliam gibi kazaya 2 tutuklama
Kahramanmaraş'ta kamyonun cenaze namazı kılanların arasına dalarak altı kişiyi öldürmesine ilişkin soruşturmada 2 kişi tutuklandı.
Andırın ilçesinde 45 yaşındaki C.A. kullandığı kamyonun yoldan çıkması sonucu yaşanan kazada cenaze defin işlemi yapılan alanda 6 kişi ölmüş, 25 kişi de yaralanmıştı.
Olayın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü, soruşturma kapsamında sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Kammyonun ait olduğu firmadan 4 yetkili de cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.
Zanlılardan İ.A. tutuklandı, diğer şirket yetkilileri M.S. ile K.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, M.A.A. ise ifadesine müteakip serbest bırakıldı.