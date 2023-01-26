Altılı Masa toplantısı öncesi kritik kulis: Kılıçdaroğlu ne yanıt verdi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da aralarında bulunduğu belediye başkanlarıyla görüştü. CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Adaylık sorusuna yanıt

Hürriyet gazetesinin kulis haberine göre; başkanlar, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına desteklerini ifade ederken, bazı başkanlar da adaylığını ne zaman ilan edeceğini sordu. Kılıçdaroğlu’nun, “Masada görüşülecek, şubat ayında açıklanır” diye yanıt verdiği, başkanların da, “Bir an önce açıklanmalı” dediği öğrenildi.

Kritik zirve bugün

Muhalefet liderlerini buluşturan Altılı Masa’nın bugün İYİ Parti’nin ev sahipliğinde yapılacak 11’inci buluşmasında aday başlığı da açılacak.