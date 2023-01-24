Altılı masada kritik gün: Aday ilk kez tartışılacak

Bugüne kadar yapılan toplantılarda kamuoyunun merakına rağmen adayın kim olacağı konuşulmamıştı. Perşembe günü İYİ Parti ev sahipliğinde yapılacak toplantıda konu ilk kez tartışmaya açılacak.

"Son olarak da adayı belirleyeceğiz..."

Diyarbakır ve Şanlıurfa il kongrelerini takip eden gazetecilere konuşan Akşener Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmasını tamamladıklarını ve sandık güvenliği çalışmasının sürdüğünü belirtti. Akşener, "Son olarak da adayı belirleyeceğiz ve masa muhtemelen bir ittifaka evirilecek.” dedi.

Aday olmayacağını bir buçuk yıl önce söylediğini hatırlatan Akşener "Kendimden önce bu seçimi almayı düşünüyorum bunu alamazsak bir daha parlamenter sistem konuşamayız. Seçimler Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile devam edip gider." ifadelerini kullandı.

"30 Ocak'ta aday ile ilgili açıklama olmayacak"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise katıldığı bir toplantıda cumhurbaşkanı adayının belirlenmesiyle ilgili bir soruya 30 Ocak'ta aday ile ilgili açıklama olmayacağını duyurdu.

''Şu ana kadar yaptığımız geçen toplantıdaki görüşmelerimizde, 30 Ocak'ta sadece iktidara gelindiğindeki politikalar görüşülecek.'' ifadelerini kullanan Karamollaoğlu, toplantıda böyle bir kararın alınması durumunda açıklama olabileceğini de belirtti.

"Seçim beyannamesi ve hükümet programı açıklanacak"

6 lider 30 Ocak'ta da cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesi ve hükümet programını açıklayacak.

9 ana başlıktan oluşan çalışmada ekonomiden, adalete, eğitimden, dış politika ve savunmaya temel politikalar ve projeler anlatılacak.