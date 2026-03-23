Altın düştü, talep patladı: Kuyumcularda yoğunluk

Orta Doğu'daki gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında dalgalı seyir sürerken, son dönemde yaşanan düşüş fiziki talebi artırdı.

Fiyatların gerilemesiyle birlikte vatandaşların kuyumculara yöneldiği görüldü.

Altın fiyatlarında hızlı geri çekilme

Mart ayı başında 7 bin 600 TL seviyesine kadar yükselerek rekor kıran gram altın, son haftalarda küresel ve bölgesel gelişmelerin etkisiyle geriledi. Gram altın yeni güne 6 bin 238 TL seviyesinden başladı.

Stoklar tükenme noktasına geldi

Fiyatlardaki düşüşün ardından Eskişehir'de altın almak isteyen vatandaşlar kuyumculara akın etti. Eskişehir Kuyumcular Çarşısı'nda yoğunluk yaşanırken, birçok dükkanda kalabalık dikkat çekti.

Artan talep nedeniyle özellikle 1, 5 ve 10 gram altın ile çeyrek altınlarda stokların tükenme noktasına geldiği belirtildi. Bazı kuyumcuların kapı önünde personel görevlendirerek müşterilere hangi ürünlerin mevcut olduğu konusunda bilgi verdiği görüldü.