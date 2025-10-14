Amazon Prime abonelik ücretine yüzde 40 zam! Yeni fiyatlar ne oldu? Amazon prime güncel abonelik fiyatları

Türkiye'deki dijital platformlar arasında uygun fiyat politikasıyla öne çıkan Amazon Prime, yıl bitmeden abonelik ücretlerine yeni bir artış yaptı. Popüler platformun aylık abonelik ücreti, son altı ay içinde ikinci kez zamlanarak 69,90 TL seviyesine yükseldi.

Platform, son fiyat artışının üzerinden henüz altı ay geçmemişken bu kararı aldı. Yapılan son düzenlemeyle birlikte, Prime abonelik ücreti yaklaşık olarak yüzde 40 oranında zamlanmış oldu.

En son nisan ayında zam yapmıştı

Amazon Prime'ın Türkiye’deki fiyatlandırma geçmişine bakıldığında, ücretin en son Nisan 2025'te 49,90 TL'ye yükseltildiği görülüyor. Bu artıştan önce ise, Nisan 2023’te uzun süre sabit kalan fiyat 8 TL’den 39 TL’ye ciddi bir sıçrama yapmıştı. Şimdi ise 20 TL'lik yeni bir artışla aylık ücret 69,90 TL olarak belirlendi.

Yeni fiyatlandırma, duyurulduğu tarihten itibaren geçerli olacak ve mevcut kullanıcıların abonelik yenileme dönemlerinde de 69,90 TL olarak uygulanmaya başlanacak. Platformun bu zam sonrasında Türkiye pazarındaki rekabet gücünü ve kullanıcı sadakatini ne ölçüde koruyacağı merak konusu.

Tek fiyata birden fazla ayrıcalık sunuyor

Amazon Prime, sadece bir yayın platformu olmanın ötesinde, kullanıcılara sunduğu çeşitli ayrıcalıklar sayesinde rakiplerinden ayrılıyor. Aboneler, platformda dizi ve film izlemenin dışında tek bir ücret karşılığında şu avantajlara erişebiliyor:

• Prime Gaming: Ücretsiz oyunlar ve oyun içi özel içerikler sunuluyor.

• Ücretsiz Kargo: Amazon.com.tr üzerinden verilen siparişlerde hızlı ve ücretsiz teslimat ayrıcalığı tanınıyor.

• Özel İndirimler: Prime üyelerine özel alışveriş kampanyaları ve fiyat avantajları sağlanıyor.