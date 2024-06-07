Ambalaj fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı
Kayseri OSB 18. Cadde'de bulunan bir ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekipler yangını kontrol altına aldı.
AA
YAYINLAMA
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ambalaj fabrikasında çıkan yangına yapılan müdahale sonuç verdi ve yangın kontrol altına alındı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kayseri OSB ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin yoğun çabaları, herhangi bir can kaybı yaşanmadan başarıyla sonuç vermiş oldu.