Ambalaj fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ambalaj fabrikasında çıkan yangına yapılan müdahale sonuç verdi ve yangın kontrol altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kayseri OSB ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin yoğun çabaları, herhangi bir can kaybı yaşanmadan başarıyla sonuç vermiş oldu.