Ambarlı Limanı'nda 'tarihe geçen' elektronik sigara operasyonu
İstanbul'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bulunan elektronik sigara miktarı, bir operasyonda ele geçen en büyük miktar oldu. Muz yüklü bir konteynerden ise kilolarca
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Ambarlı Limanı'nda yürütülen operasyonlar ilişkin sosyal medya hesabından bilgi verdi.
Bolat, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin operasyonunda 275 bin 520 elektronik sigara ve Türkiye'den transit geçen muz yüklü konteynerde 35,2 kilogram kokain bulunduğunu belirtti.
Bakan, "Ele geçirilen elektronik sigara, tek seferde yakalanan en yüksek miktarlı elektronik sigara yakalaması olarak tarihe geçmiştir" ifadesini kullandı.
Bolat şunları yazdı: "Ticaret Bakanlığı olarak, toplum sağlığımızı bozmaya çalışanların, ülkemiz ekonomisine zarar vermek isteyenlerin daima karşısında olmaya devam edeceğiz. Yasa dışı ticarete, uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz."