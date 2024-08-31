Amrabat: Manchester United maçı bizim için güzel bir test olacak

Törende söz alan Acun Ilıcalı, kendileri için tarihi bir günde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hayalimiz olan, Fenerbahçe'de görmek istediğimiz bir oyuncuyu kadromuza kattık. Uzun bir süreç oldu. Sofyan ile aylar öncesinde görüştük. İki taraf birbirini tam olarak anladı. Kendisi bu süreçten sonra ciddi teklifler almasına rağmen sözünden taviz vermedi. Transferin son sürecinde kendisine yapılan teklifler ve baskılar artmasına rağmen son derece dik durdu. Buraya bir an önce gelmek istedi. Fenerbahçe, önemli bir karakter transfer etti. Kendisi futbolu yaşayarak başarılı olmak isteyen çok önemli bir oyuncu. Transferde hata yapmamak için ince eleyip sık dokuyoruz. Taraftarımız hep bizi destekledi. 'Mourinho'yu getireceğiz' dedik ve getirdik. 6 numara konusunda hocamız bize 'Takımı görmem lazım' dedi. Hocamız sonrasında bu konuda takviye istedi. Hocamızın 1 numarası Sofyan Amrabat'tı. Fenerbahçe'nin nasıl bir vizyonu olduğunu gösterdik. Çok ciddi puan toplamış bir takıma bir dünya yıldızı daha getirdik. Umarım taraftarlarımız da mutlu olur. Güzel günler bizi bekliyor."

Her bir kuruş hesaplanıyor

Ilıcalı, başkan Ali Koç'un Fenerbahçe Kulübünün çıkarlarını düşündüğünü vurgulayarak, "Sofyan için 20 milyon avronun üzerinde bir bonservis düşünüldü. Kulüpler, kendileri için en iyi teklifi istiyor. Bizim transferde ilk önceliğimiz hocamızın istediği oyunculardı. İkinci önceliğimiz de Fenerbahçe'nin avantajlı çıkmasıydı. 'Bastırın parayı alın' diyorlar. Öyle bir sistem yok. Harcama limitleri var. Burada satranç oynuyoruz. Her kuruşu hesaplıyoruz. Başkanımızın doğru stratejileri sayesinde iyi transferler yapıyoruz. Sofyan, teklifleri kabul etmedi ve 'Ben Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum' dedi. Bu sürecin sonunda kazanan Fenerbahçe oldu. Biz o paraları veririz ama limitler var. Geliriniz kadar harcayabiliyorsunuz. Bu yüzden bu süreç biraz uzadı" ifadelerini kullandı.

Transfer sürecinin kendisi için zor geçtiğini dile getiren Ilıcalı, "Bu yaz vaktimin büyük bir çoğunluğunu kulüpte geçirdim. Kendi kulübümde sistem böyle değil. Benim burada futbolla ilgili sorumluluklarım var. Sonu güzel olduğu için mutluyum. Oğuz Aydın, En-Nesyri ve Saint-Maximin gibi önemli transferleri başardık. Bizi karalamak için 'Niye Mbappe'yi getirmedin' demenize gerek yok. Biz 'Alex ve Pierre van Hooijdonk gibi oyuncular bulacağız' demiştik. Dün akşam 18.00 gibi bazı görüşmeler yaptım. Gidecek oyuncularımız da vardı. 8 saat boyunca telefondaydım. Bunlar benim hayalini kurduğum şeyler. Yorgunluk hissetmiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Amrabat: "Jose Mourinho'ya hayır demek mümkün değil"

Sofyan Amrabat, Fenerbahçe'ye transferinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Acun Ilıcalı'ya da çabaları için teşekkür ediyorum. İlk günden beri bir ailenin parçası gibi hissediyorum. Beni ne kadar istediklerini göstermişlerdi. Bu güveni ben de iyi değerlendirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun müthiş bir teknik direktör olduğunu vurgulayan Faslı orta saha, "Ona 'hayır' demek mümkün değil. Roma-Fiorentina maçından sonra bana inanılmaz bir anı yaşattı. Bana orada 'Sen inanılmaz bir oyuncusun, seninle çalışmak istiyorum' dedi. Mourinho bir kazanan. Ben de bir kazananım. Ligi kazanmak için son ana kadar savaşacağız. Dünkü maçta inanılmaz bir desteği vardı. burada oynamak için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.

Takım arkadaşı Fred'in harika bir oyuncu olduğunu belirten Amrabat, "Uzun yıllar Manchester United'da oynadı. Onunla oynamak için sabırsızlanıyorum. Diğer takım arkadaşlarımla da oynamak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu. Galatasaray'ın kendisini transfer etmek istediği iddialarıyla ilgili ise "Ben bir kulüp seçtiğim zaman kalpten seçerim. Diğer kulüplerden ilgi vardı. Bu teklifleri alınca düşünmek çok normal. Galatasaray, hakkında konuşmak istemiyorum. Galatasaray'a ve diğer kulüplere saygım var" ifadelerini kullandı.

Amrabat, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Manchester United maçı hakkında ise "Manchester United maçı çok güzel olacak. Dünya çapında bir takımla karşılaşacağız. Bizim için de güzel bir test olacak. Geçen yıl orada oynadım. Eski arkadaşlarımla karşılaşmak güzel olacak" dedi.