Anadolu Otoyolu'nu kullanacaklar dikkat: Şerit daraltması yapılacak
Anadolu Otoyolu'nu kullanacak sürücüler için önemli uyarı geldi. İzmit Doğu ile Sapanca kavşakları arasındaki kesimde yapılacak üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde şerit daraltması uygulanacak.
Anadolu Otoyolu'nun İzmit Doğu ile Sapanca kavşakları arasındaki bölümünde yapılacak üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönünde trafik düzenlemesine gidilecek.
Çalışmalar kapsamında otoyolda şerit daraltması uygulanacak ve trafik akışı kontrollü şekilde sağlanacak.
İstanbul yönünde şerit daraltması yapılacak
Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında Kartepe ilçesi Acısu Mahallesi'nde çalışma gerçekleştirildi.
İzmit Doğu Kavşağı ile Sakarya il sınırı arasında otoyolun altından yatay sondaj yöntemiyle içme suyu hattı imalatı tamamlandı.
Söz konusu çalışma sonrası bozulan üstyapının yenilenmesi için İzmit Doğu ile Sapanca kavşakları arasındaki bölümde onarım yapılacak.
Çalışma 10 Haziran'da tamamlanacak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde şerit daraltması uygulanacak.
Trafik akışı, çalışma süresince kontrollü olarak devam edecek.
Onarım çalışmalarının yarın saat 08.00'de başlaması ve 10 Haziran saat 17.00'de tamamlanması planlanıyor.
Çalışma boyunca gerekli güvenlik önlemlerinin alınacağı ve trafik işaretlemelerinin yapılacağı belirtildi.
Yetkililer, sürücülerin güzergah üzerindeki trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.