EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM EKPSS tercih tarihi duyuruldu mu?

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EKPSS tercihleri için heyecan dorukta... Haziran ayının 2. haftasına girilirken aramalar daha da sıklaştı. Tercih tarihi ile ilgili bilgi almak isteyen binlerce kişi "EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor" sorusuna ağırlık vermiş durumda...

2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

8 Haziran 2026 Pazartesi ÖSYM'den 2026 EKPSS tercihi ile ilgili bir açıklama gelmedi. Önümüzdeki günlerde hükümetten konuya ilişkin bir duyuru gelmesi bekleniyor.

Tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak.