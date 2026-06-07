Ömer Çelik: Koç Holding saldırılarını lanetliyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Koç Holding'e bağlı kurumlara yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınayarak, olayın faillerinin güvenlik güçleri tarafından yakalanacağını ve hukuk önünde hesap vereceğini söyledi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin huzurunu hedef alan girişimlere karşı kararlılıkla mücadele edileceğini belirterek, ülkeyi karıştırmak isteyenlere fırsat verilmeyeceğini vurguladı.
Ömer Çelik'in açıklaması şöyle:
Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetliyoruz.
Türkiye’nin huzurunu hedef alanlar, güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar ve hukuk önünde hesap vereceklerdir.
Ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz.
Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetliyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) June 7, 2026
Türkiye’nin huzurunu hedef alanlar, güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar ve hukuk önünde hesap vereceklerdir.
Ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz.