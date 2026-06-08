Meteoroloji açıkladı: Yağışlar yeniden geniş alana yayılacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Ayrıca Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri ile Van ve Bitlis'in kuzeyi ve Ankara'nın kuzey ve doğu ilçelerinde de gün içerisinde yağış geçişleri görülecek.

Sıcaklıklarda önemli değişiklik beklenmiyor

Meteoroloji, hava sıcaklıklarında ülke genelinde önemli bir değişiklik yaşanmasının beklenmediğini bildirdi. Mevsim normalleri civarında seyredecek sıcaklıkların özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek değerlerini koruyacağı tahmin ediliyor.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Şanlıurfa'da 37, Diyarbakır ve Denizli'de 35, İzmir'de 35, Edirne'de 33 ve Ankara'da 30 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağışlar öne çıkıyor

Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in yüksek ve iç bölgelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlar görülecek. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer alan Erzurum ve Kars çevrelerinde de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Van ve Bitlis'in kuzey kesimleri ile Muş çevresi de yağış alacak bölgeler arasında yer alıyor.

Güneydoğu'da sıcak ve açık hava etkisini sürdürecek

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise yağış beklenmiyor. Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa çevrelerinde az bulutlu ve açık bir havanın hakim olması öngörülüyor. Bölge, günün en yüksek sıcaklıklarının görüleceği yerler arasında bulunuyor.

Meteoroloji'den uyarı gelmedi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde geçerli herhangi bir güncel meteorolojik uyarının bulunmadığı belirtildi. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.